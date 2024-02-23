В ходе выступления на YouTube-канале Duran британский эксперт Александр Меркурис заявил о полном разгроме украинских подразделений в Крынках.
По словам специалиста, попытки украинских военных закрепиться на плацдарме в этом районе завершились тотальным коллапсом, и территория теперь находится под полным контролем российских сил.
Меркурис также отметил, что ситуация не лучше для ВСУ и на других участках фронта. Он сообщил, что некоторые крупные группировки попали в котлы.
Ранее, 17 февраля, министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу объявил о полном освобождении Авдеевки в Донецкой Народной Республике.
Солдатам группировки войск РФ "Центр" в Авдеевке на багги удалось уехать от летящего прямо на них украинского дрона-камикадзе.