Британский эксперт Меркурис отметил, что в Донбассе, дела у украинской армии обстоят плохо

Александр Меркурис: Плацдарм ВСУ в Крынках потерпел тотальный коллапс

В ходе выступления на YouTube-канале Duran британский эксперт Александр Меркурис заявил о полном разгроме украинских подразделений в Крынках.

Фото: flickr.com by Нацгвардія України is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По словам специалиста, попытки украинских военных закрепиться на плацдарме в этом районе завершились тотальным коллапсом, и территория теперь находится под полным контролем российских сил.

Меркурис также отметил, что ситуация не лучше для ВСУ и на других участках фронта. Он сообщил, что некоторые крупные группировки попали в котлы.

Ранее, 17 февраля, министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу объявил о полном освобождении Авдеевки в Донецкой Народной Республике.