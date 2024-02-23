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Александр Меркурис: Плацдарм ВСУ в Крынках потерпел тотальный коллапс

Силовые структуры » Военные новости

В ходе выступления на YouTube-канале Duran британский эксперт Александр Меркурис заявил о полном разгроме украинских подразделений в Крынках.

Александр Меркурис: Плацдарм ВСУ в Крынках потерпел тотальный коллапс
Фото: flickr.com by Нацгвардія України is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По словам специалиста, попытки украинских военных закрепиться на плацдарме в этом районе завершились тотальным коллапсом, и территория теперь находится под полным контролем российских сил.

Меркурис также отметил, что ситуация не лучше для ВСУ и на других участках фронта. Он сообщил, что некоторые крупные группировки попали в котлы.

Ранее, 17 февраля, министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу объявил о полном освобождении Авдеевки в Донецкой Народной Республике.

 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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