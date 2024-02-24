В Авдеевском направлении боевики ВСУ бежали из посёлка Ласточкино

Под Авдеевкой армия России освободила населённый пункт Ласточкино

0:25 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Поступает информация, что на Авдеевском направлении освобождёно село Ласточкино.

Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

По словам военных корреспондентов, на данный момент в населённом пункте идёт зачистка боевиков ВСУ.

Официальной информации пока нет, ждём подтверждения.

Напомним, посёлок находится сразу за Авдеевкой, именно туда бежали националисты киевского режима после того, как бросили позиции в городе.