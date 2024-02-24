Пушков раскрыл, к чему могут привести планы поставить самолеты F-16 Киеву

Сенатор Алексей Пушков в своем Телеграм-канале рассказал, к каким последствиям может привести поставка самолетов F-16 для Вооруженных сил Украины.
По его словам, какие бы ни были новые виды вооружений у ВСУ, они неспособны как-то изменить ход спецоперации и переломить его в пользу украинской армии.
Он отметил, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина после получения самолетов F-16 сможет осуществлять удары по якобы законным целям на российской территории.
"НАТО на это согласна. F-16 поступят на Украину летом", — отметил Пушков.
Сенатор обратил внимание, что НАТО сейчас идет путем эскалации военного конфликта. Запад ищет любой фактор, который мог бы резко изменить ситуацию в зоне боевых действий. В начале ставка делалась на западные танки, потом на HIMARS, сейчас на F-16. Эти самолеты не смогут ничего изменить. Однако их применение может привести к столкновению Российской Федерации и НАТО.
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