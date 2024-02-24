Эксперт рассказал, что истребители F-16 будут использованы ВСУ как платформа для нанесения дальних ракетных ударов по объектам РФ в тылу

Главный редактор журнала "Национальная оборона", Игорь Коротченко, выразил опасения относительно получения Вооруженными силами Украины истребителей F-16.
Основной ударной функцией истребителей F-16 для Украины, по мнению Коротченко, станет нанесение дальних ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры РФ в глубоком тылу.
"Это будет средство ведения террористической войны против российских городов и объектов. В этом плане это серьезная террористическая угроза, которую необходимо рассматривать и готовиться нейтрализовать уже сейчас, вырабатывая соответствующие меры, способы и средства", — считает эксперт.
Игорь Коротченко подчеркнул важность наличия эффективных систем ПВО, способных обнаруживать и уничтожать воздушные цели.
"Для нас все-таки главная угроза — это дальние террористические ракеты", — резюмировал Коротченко.
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