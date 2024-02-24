Эксперт рассказал, что истребители F-16 будут использованы ВСУ как платформа для нанесения дальних ракетных ударов по объектам РФ в тылу

Игорь Коротченко: Украина будет вести террористическую войну против российских городов

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Главный редактор журнала "Национальная оборона", Игорь Коротченко, выразил опасения относительно получения Вооруженными силами Украины истребителей F-16.

Фото: wikipedia

Основной ударной функцией истребителей F-16 для Украины, по мнению Коротченко, станет нанесение дальних ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры РФ в глубоком тылу.

"Это будет средство ведения террористической войны против российских городов и объектов. В этом плане это серьезная террористическая угроза, которую необходимо рассматривать и готовиться нейтрализовать уже сейчас, вырабатывая соответствующие меры, способы и средства", — считает эксперт.

Игорь Коротченко подчеркнул важность наличия эффективных систем ПВО, способных обнаруживать и уничтожать воздушные цели.