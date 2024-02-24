Cолдат Вооруженных Сил Украины признался, что исчез уровень энтузиазма, который был заметен у военнослужащих в начале конфликта

NTV: у боевиков украинской армии пропал энтузиазм для ведения боев

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Согласно заявлениям солдат ВСУ в интервью для немецкого телеканала NTV, украинским военным недостает мотивации для продолжения боевых действий.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website

Один из военнослужащих признался, что уровень энтузиазма среди бойцов значительно упал по сравнению с началом конфликта.

"У нас большая проблема с людьми. Нам совсем не хватает людей. У людей пропал энтузиазм, который у них присутствовал в самом начале", — признался один из военных.

Кроме того, военнослужащие также отметили давление, которое оказывают на них российские беспилотники, мешая успешно осуществлять атаки.

Напомним, специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года.