Константин Сивков описал состав Вооруженных сил Украины, который проводил контрнаступление летом прошлого года

Константин Сивков: костяк контрнаступления ВСУ готовили солдаты НАТО

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, Константин Сивков, отметил, что подготовленный личный состав НАТО противостоял российским военнослужащим в ходе контрнаступления ВСУ.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Сивков заявил, что противник создал внушительную ударную группировку сил, объединившую почти 160 тысяч человек личного состава (110 батальонов), 2,1 тысяч танков и других бронированных машин, 960 орудий полевой артиллерии и 114 самолетов.

По его словам, более 45% личного состава общей группировки и более 75% стратегического резерва прошли подготовку в соответствии со стандартами НАТО.

Напомним, что начало специальной военной операции 24 февраля 2022 года стало важным событием как для России, так и для всего мира. В ответ на просьбу глав ДНР и ЛНР о помощи в защите населения от киевского режима, президент России Владимир Путин принял решение о начале СВО.