Константин Сивков описал состав Вооруженных сил Украины, который проводил контрнаступление летом прошлого года

Your browser does not support the audio element.

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, Константин Сивков, отметил, что подготовленный личный состав НАТО противостоял российским военнослужащим в ходе контрнаступления ВСУ.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International