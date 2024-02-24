Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, Константин Сивков, отметил, что подготовленный личный состав НАТО противостоял российским военнослужащим в ходе контрнаступления ВСУ.
Сивков заявил, что противник создал внушительную ударную группировку сил, объединившую почти 160 тысяч человек личного состава (110 батальонов), 2,1 тысяч танков и других бронированных машин, 960 орудий полевой артиллерии и 114 самолетов.
По его словам, более 45% личного состава общей группировки и более 75% стратегического резерва прошли подготовку в соответствии со стандартами НАТО.
Напомним, что начало специальной военной операции 24 февраля 2022 года стало важным событием как для России, так и для всего мира. В ответ на просьбу глав ДНР и ЛНР о помощи в защите населения от киевского режима, президент России Владимир Путин принял решение о начале СВО.
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