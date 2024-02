Политолог сомневается, что Киев сможет вернуть долг за оказанную помощь

Российский политолог Александр Асафов поделился мнением, что Украина сейчас, скорее всего, не имеет никакой возможности вернуть долг западным странам за ту помощь, которую ей оказали. Об этом пишет издание "Лента.ру".

Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication