Политолог сомневается, что Киев сможет вернуть долг за оказанную помощь

Политолог Асафов сомневается в возможности Киева вернуть долг за оказанную помощь

Российский политолог Александр Асафов поделился мнением, что Украина сейчас, скорее всего, не имеет никакой возможности вернуть долг западным странам за ту помощь, которую ей оказали. Об этом пишет издание "Лента.ру".

Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Сейчас существуют оценки, что уже по полученным средствам Украине расплачиваться до 2054 года. Поэтому обсуждается возможность использования российских замороженных средств. Но по сути, что поставки из Франции, что из США, безусловно, это все так или иначе нужно будет компенсировать", — высказался политолог.

Но также Асафов напомнил, что в мире происходили такие случаи, когда долги стран списывались. Поэтому, возможно, подобное может произойти и с Украиной.

Политолог не исключает и такой вариант, что пока Западу эти финансы не нужны, поэтому они просто будут фиксировать суммы, который потом будут предъявлены.