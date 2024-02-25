Сырский в состоянии алкогольного опьянения посетил рекрутинговый центр во Львове

Украинские telegram-каналы сообщают о том, как главнокомандующий ВСУ "едва держался на ногах" в ходе своего визита в один из рекрутинговых центров страны, передаёт "Московский Комсомолец".
Генерал приехал туда в сопровождении министра обороны Рустема Умерова. Пользователи Сети отмечают, что Сырскому было трудно стоять на ногах, также он не мог нормально говорить, поэтому во время визита молчал.
Интернет-пользователи также обратили внимание на тот факт, что украинская пропаганда во всех своих многочисленных сюжетах, посвящённых рекрутинговым центрам, иллюзию аншлага создать так и не сумела.
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