Сырский в состоянии алкогольного опьянения посетил рекрутинговый центр во Львове

Главком ВСУ Сырский в нетрезвом виде посетил рекрутинговый центр во Львове

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Украинские telegram-каналы сообщают о том, как главнокомандующий ВСУ "едва держался на ногах" в ходе своего визита в один из рекрутинговых центров страны, передаёт "Московский Комсомолец".

Фото: mil.gov.ua by МО Украины is licensed under public domain

Генерал приехал туда в сопровождении министра обороны Рустема Умерова. Пользователи Сети отмечают, что Сырскому было трудно стоять на ногах, также он не мог нормально говорить, поэтому во время визита молчал.

Интернет-пользователи также обратили внимание на тот факт, что украинская пропаганда во всех своих многочисленных сюжетах, посвящённых рекрутинговым центрам, иллюзию аншлага создать так и не сумела.