"Скажу откровенно". Зеленский признался, что Россия знала о контрнаступлении ВСУ еще до его начала

Планы контрнаступления ВСУ в 2023 году оказались на столе у Кремля еще до начала наступательных действий, заявил Владимир Зеленский на конференции "Украина. 2024 год".
"Скажу откровенно, наши планы по контрнаступлению осенью прошлого года были на столе Кремля до того, как начались контрнаступательные действия", — сказал украинский лидер.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу говорил, что в начале 2023 года, благодаря разведке, в распоряжении Генштаба России оказалась информация о подготовке крупного контрнаступления со стороны Украины.
На вопрос о том, планируется ли новое украинское контрнаступление в 2024 году, Зеленский ответил утвердительно, но не стал сообщать детали.
Исследование, проведенное под ледниковым панцирем Восточной Антарктиды, выявило фрагменты древнего речного ландшафта.