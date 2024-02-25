"Скажу откровенно". Зеленский признался, что Россия знала о контрнаступлении ВСУ еще до его начала

Зеленский: Россия получила план украинского контрнаступления еще до его начала

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Планы контрнаступления ВСУ в 2023 году оказались на столе у Кремля еще до начала наступательных действий, заявил Владимир Зеленский на конференции "Украина. 2024 год".

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Скажу откровенно, наши планы по контрнаступлению осенью прошлого года были на столе Кремля до того, как начались контрнаступательные действия", — сказал украинский лидер.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу говорил, что в начале 2023 года, благодаря разведке, в распоряжении Генштаба России оказалась информация о подготовке крупного контрнаступления со стороны Украины.

На вопрос о том, планируется ли новое украинское контрнаступление в 2024 году, Зеленский ответил утвердительно, но не стал сообщать детали.