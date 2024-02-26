МО РФ: РСЗО "Град" уничтожила склады с боеприпасами и живую силу ВСУ на Авдеевском направлении

Российские расчеты РСЗО "Град" поразили арсеналы ВСУ на Авдеевском направлении

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Артиллеристы 1-го армейского корпуса группировки войск "Юг" с РСЗО "Град" поразили склады с боеприпасами и личный состав ВСУ на Авдеевском направлении, сообщает минобороны России.

Фото: polskieradio.pl

"Артиллеристы развернули и навели установки РСЗО "Град" по разведанным беспилотной авиацией целям ВСУ. В ходе ударов уничтожены склады с боеприпасами и живая сила противника", — говорится в комментариях ведомства к видео действий расчетов РСЗО "Град".

В оборонном ведомстве отметили, что на Авдеевском направлении артиллерийская бригада первого армейского корпуса круглосуточно обезвреживает батареи противника, разрушает сооружения, склады с боеприпасами, подавляет командные пункты и уничтожает технику, которая была переброшена с Авдеевки. А также поддерживает российские штурмовые отряды.