Der Spiegel: Германия тайно договаривается с Индией о покупке боеприпасов для ВСУ

Немецкое издание Der Spiegel в своей статье опубликовало информацию, что Германия ведет переговоры с Индией о военной помощи украинским силовикам.

