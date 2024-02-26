Der Spiegel: Германия тайно договаривается с Индией о покупке боеприпасов для ВСУ

Немецкое издание Der Spiegel в своей статье опубликовало информацию, что Германия ведет переговоры с Индией о военной помощи украинским силовикам.
"Сейчас ведутся конфиденциальные переговоры о том, можно ли получить боеприпасы через посредников", — пишет газета.
Почему конфиденциальные? В издании отметили, что правительство в Нью-Дели открыто не желает торговать снарядами, так как Индия поддерживает дружеские отношения с Москвой.
Берлин решил договариваться с Индией из-за того, что именно в этой стране имеются сотни тысяч запасов артиллерийских боеприпасов.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.