Der Spiegel: Германия тайно договаривается с Индией о покупке боеприпасов для ВСУ

Германия ведет переговоры с Индией о покупке снарядов для украинских военных

Немецкое издание Der Spiegel в своей статье опубликовало информацию, что Германия ведет переговоры с Индией о военной помощи украинским силовикам.

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"Сейчас ведутся конфиденциальные переговоры о том, можно ли получить боеприпасы через посредников", — пишет газета.

Почему конфиденциальные? В издании отметили, что правительство в Нью-Дели открыто не желает торговать снарядами, так как Индия поддерживает дружеские отношения с Москвой.

Берлин решил договариваться с Индией из-за того, что именно в этой стране имеются сотни тысяч запасов артиллерийских боеприпасов.