Украинские военные дронами нанесли удары по двум зданиям в Новой Каховке

Владимир Сальдо: ВСУ ударили по зданиям МФЦ и Службы поддержки гражданского населения в Новой Каховке

Владимир Сальдо, губернатор Херсонской области, заявил о том, что украинские силовики с помощью беспилотников утром 27 февраля нанесли удары по двум зданиям в Новой Каховке. Взрывы прогремели в Многофункциональном центре и здании Службы поддержки гражданского населения.

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"К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Посетители еще не пришли, а сотрудники собрались на совещание в зале, отдаленном от эпицентра взрыва", — написал Сальдо в Telegram.

По словам губернатора Херсонской области, в зданиях не обошлось без повреждений.