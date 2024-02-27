Украинские военные дронами нанесли удары по двум зданиям в Новой Каховке

Владимир Сальдо, губернатор Херсонской области, заявил о том, что украинские силовики с помощью беспилотников утром 27 февраля нанесли удары по двум зданиям в Новой Каховке. Взрывы прогремели в Многофункциональном центре и здании Службы поддержки гражданского населения.
"К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Посетители еще не пришли, а сотрудники собрались на совещание в зале, отдаленном от эпицентра взрыва", — написал Сальдо в Telegram.
По словам губернатора Херсонской области, в зданиях не обошлось без повреждений.
Украинцы бегут из городов, которые может забрать русская армия — в Харькове, Одессе и Николаеве уже регистрируется обвал цен на жильё, которое сбрасывают.