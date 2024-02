Украинские военные дронами нанесли удары по двум зданиям в Новой Каховке

Владимир Сальдо, губернатор Херсонской области, заявил о том, что украинские силовики с помощью беспилотников утром 27 февраля нанесли удары по двум зданиям в Новой Каховке. Взрывы прогремели в Многофункциональном центре и здании Службы поддержки гражданского населения.

Фото: kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 License