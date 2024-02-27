Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Хотели покушать с картошечкой, а она в ржавом налёте и горькая". Эта Иваси в банке из "Светофора" повергла в шок россиянина и насторожила врачей
Екатеринбургский пиарщик Ширшиков получил два года колонии за оправдание терроризма
На белом карлике в созвездии Кормы нашли следы от падения планеты
Рецепт домашнего скраба для губ: избавляемся от шелушений и сухости кожи
Сжёгший Коран Никита Журавель приговорён к реальному лишению свободы в Грозном
Как добиться успеха в занятии бегом
Минпромторг убрал легковые авто из программы льготного автолизинга
Сенатор Цеков: Макрон заявлениями о России сделал шаг навстречу мировой войне
Бакучиол – замена ретинола для тех, у кого чувствительная кожа, или маркетинг
Украинские военные дронами нанесли удары по двум зданиям в Новой Каховке

Владимир Сальдо: ВСУ ударили по зданиям МФЦ и Службы поддержки гражданского населения в Новой Каховке

Силовые структуры » Военные новости

Владимир Сальдо, губернатор Херсонской области, заявил о том, что украинские силовики с помощью беспилотников утром 27 февраля нанесли удары по двум зданиям в Новой Каховке. Взрывы прогремели в Многофункциональном центре и здании Службы поддержки гражданского населения.

Владимир Сальдо: ВСУ ударили по зданиям МФЦ и Службы поддержки гражданского населения в Новой Каховке
Фото: kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 License

"К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Посетители еще не пришли, а сотрудники собрались на совещание в зале, отдаленном от эпицентра взрыва", — написал Сальдо в Telegram.

По словам губернатора Херсонской области, в зданиях не обошлось без повреждений. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
"Русские идут": украинцы распродают жилье в Харькове, Одессе и Николаеве

Украинцы бегут из городов, которые может забрать русская армия — в Харькове, Одессе и Николаеве уже регистрируется обвал цен на жильё, которое сбрасывают.

3MV: украинцы массово "скидывают" жилье в Харькове, Одессе и Николаеве
Многолетник лунина будет радовать вас своим цветением
Цветки этого растения могут быть различных оттенков. Рассказываем об лунинец
Органические отходы необходимо утилизировать. Рассказываем о компостной яме
Как вырастить лук из севка и получить богатый урожай на собственном участке
Под Авдеевкой освобождено Степовое, уничтожен первый американский "Абрамс" Дмитрий Плотников Макрон задался целью решить проблему "снарядного голода" ВСУ. Спасёт ли это Киев? Любовь Степушова В Малом театре состоялась премьера спектакля "Мой ласковый зверь" Анжела Якубовская
Рано или поздно придётся столкнуться с этой проблемой: как удалить пень на участке
Предыдущие ученые ошиблись в расчётах: новое исследование пролило свет на реальные размеры Солнца
Изысканные цветы, напоминающие розы и пионы, удивят палитрой ярких красок
Изысканные цветы, напоминающие розы и пионы, удивят палитрой ярких красок
Последние материалы
Warner Bros. опубликовала трейлер нового фильма "Горизонт: Американская сага"
В Городце подросток с психическим расстройством ушёл из дома с ружьем отца
Компот из замороженной черники: кладезь витаминов зимой и в межсезонье
Почему кошки зевают: причины и возможные интерпретации
Россиянам рассказали, как держать себя в форме, если нет денег на спортзал
Премьер Франции вслед за Макроном не исключил отправки военных на Украину
LG, Bosch и Sony закрывают магазины в России
Почему кошки отзываются на звук "кис-кис"
Расчёт Владимира Путина оправдался: США перестали помогать Украине
Глава минфина США предрекла масштабную дефляцию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников