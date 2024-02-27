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Что российская армия может противопоставить немецким ракетам TAURUS

Аналитик Даманцев: армия России сможет сбивать немецкие ракеты TAURUS

Силовые структуры

В СМИ давно ходят разговоры о поставке Украине немецких крылатых ракет TAURUS.

Аналитик Даманцев: армия России сможет сбивать немецкие ракеты TAURUS
Фото: Jwnabd, commons.wikimedia. org/w/index.php?curid=167030

Надо отметить, что ракеты эти весьма современны, поскольку их прямоугольное сечение фюзеляжа в сочетании с радиопоглощающими материалами обладает сверхмалой отражающей поверхностью, отмечает военный аналитик Евгений Даманцев.

Но даже эти малозаметные цели радары российских самолётов А-50 и бортовые РЛС МиГ-31БМ и Су-35С будут видеть. По мнению эксперта, немецкие ракеты ВС РФ могу отслеживать на расстоянии 70 километров

"При патрулировании на ракетоопасных направлениях шанс на перехват всех запускаемых с наземных пусковых установок, либо подвесок F-16 ракет TAURUS будет велик, учитывая, что звено из четырёх Су-35С способно одновременно перехватывать 32 цели противника ракетами Р-77-1 по целеуказанию от РЛС, либо одновременно 16 целей по указанию от бортового прицельного комплекса ОЛС-35", — цитирует "Военное дело" обозревателя.

Для успешного перехвата ракет и их носителей, на базах ВКС РФ должны дежурить до пяти звеньев Су-35С. Также по целеуказанию от летающих радаров А-50 по "Таурусам" могут отработать и комплексы ПВО. К примеру, C-400, "Бук-М3" или "Витязь".

При этом приоритетным вариантом противодействия TAURUS станет применение перехватчиков Су-35С с ракетами Р-74М или Р-27ЭТ, подытожил Даманцев.

На что способна крылатая ракета Taurus?
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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