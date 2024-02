Воевал против Донбасса. Под Артемовском ВС РФ ликвидировали идейного офицера ВСУ Валентина Головина

Майор ВСУ Валентин Головин был ликвидирован российскими военными на артемовском направлении.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International.