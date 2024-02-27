Воевал против Донбасса. Под Артемовском ВС РФ ликвидировали идейного офицера ВСУ Валентина Головина

Российские военные ликвидировали идейного майора ВСУ Головина под Артемовском

Майор ВСУ Валентин Головин был ликвидирован российскими военными на артемовском направлении.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International.

Российские телеграм-каналы сообщают, что ВС РФ уничтожили националиста 20 февраля под селом Богдановка Бахмутского района.

Головин был уроженцем города Сарны Ровненской области и активным сторонником Майдана 2014 года. С 2015 принимал участие в "антитеррористической операции" (АТО) против жителей Донбасса. В 2020 Головин вступил в ВСУ и после начала спецоперации России служил в 104-й бригаде.

Ранее полковник ЛНР в отставке Марочко сообщил, что ВСУ перебрасывают бронетехнику в Кременской лес.