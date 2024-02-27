Майор ВСУ Валентин Головин был ликвидирован российскими военными на артемовском направлении.
Российские телеграм-каналы сообщают, что ВС РФ уничтожили националиста 20 февраля под селом Богдановка Бахмутского района.
Головин был уроженцем города Сарны Ровненской области и активным сторонником Майдана 2014 года. С 2015 принимал участие в "антитеррористической операции" (АТО) против жителей Донбасса. В 2020 Головин вступил в ВСУ и после начала спецоперации России служил в 104-й бригаде.
Ранее полковник ЛНР в отставке Марочко сообщил, что ВСУ перебрасывают бронетехнику в Кременской лес.
Украинцы бегут из городов, которые может забрать русская армия — в Харькове, Одессе и Николаеве уже регистрируется обвал цен на жильё, которое сбрасывают.