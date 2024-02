Владимир Рогов рассказал о ситуации в селе на запорожской линии фронта

В селе Работино, на запорожской линии фронта идут ожесточенные боевые действия. Причем наши бойцы поддавливают с юга и запада. Большая часть Работино уже перешла в серую зону.

