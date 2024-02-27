Владимир Рогов рассказал о ситуации в селе на запорожской линии фронта

Владимир Рогов: ожесточенные бои продолжаются на запорожской линии фронта в Работино

В селе Работино, на запорожской линии фронта идут ожесточенные боевые действия. Причем наши бойцы поддавливают с юга и запада. Большая часть Работино уже перешла в серую зону.

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"В настоящее время южная часть села четко за нами, там взяты пять вражеских опорных пунктов противника, большая же часть Работино перешла в серую зону. Враг засел в северной части", — сообщает РИА Новости со ссылкой на главу запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимира Рогова.

Отметим, что село Работино расположено на линии фронта в Запорожской области. Власти Киева считают, что это важное достижение контрнаступления украинских военных с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из бригады с западной подготовкой.