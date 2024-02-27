Главком ВСУ Сырский отдал команду свозить в Покровск боевиков и технику

Главком Вооружённых сил Украины Александр Сырский отдал команду готовить населённый пункт Селидово к обороне.
Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на свои источники в Генштабе ВСУ.
Из него он хочет создать мощный укрепрайона, при этом главный центр сопротивления должен стать город Покровск, куда на данный момент свозят военную технику и снаряды.
Украинское командование для создания оборонительных сооружений уже перебросило туда более 10 тыс. военнослужащих, которые расселяются пустые квартиры и дома.
Украинцы бегут из городов, которые может забрать русская армия — в Харькове, Одессе и Николаеве уже регистрируется обвал цен на жильё, которое сбрасывают.