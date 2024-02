Главком ВСУ Сырский отдал команду свозить в Покровск боевиков и технику

Главком Вооружённых сил Украины Александр Сырский отдал команду готовить населённый пункт Селидово к обороне.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.