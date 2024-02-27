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Главком ВСУ Сырский отдал команду свозить в Покровск боевиков и технику

Главком ВСУ Александр Сырский отдал команду готовить Селидово к обороне

Силовые структуры

Главком Вооружённых сил Украины Александр Сырский отдал команду готовить населённый пункт Селидово к обороне.

Главком ВСУ Александр Сырский отдал команду готовить Селидово к обороне
Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на свои источники в Генштабе ВСУ.

Из него он хочет создать мощный укрепрайона, при этом главный центр сопротивления должен стать город Покровск, куда на данный момент свозят военную технику и снаряды.

Украинское командование для создания оборонительных сооружений уже перебросило туда более 10 тыс. военнослужащих, которые расселяются пустые квартиры и дома.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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