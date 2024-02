ВСУ обстреляли одновременно Макеевку и Горловку

Вооруженные силы Украины обстреляли Горловку и Макеевку, выпустив туда одновременно семь снарядов калибра 155 миллиметров.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license