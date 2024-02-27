ВСУ обстреляли одновременно Макеевку и Горловку

Вооруженные силы Украины обстреляли Горловку и Макеевку, выпустив туда одновременно семь снарядов калибра 155 миллиметров.

"Специалисты зафиксировали обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям — населенный пункт Новосёловка Первая — населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 14:45 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", — написали в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.