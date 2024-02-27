Мобилизация на Украине: надо ещё 500 тысяч женщин и паралитиков

Мобилизация на Украине: дыры в подразделениях закрывают паралитиками

Объявленная осенью мобилизация на Украине, по задумке президента страны, должна была решить все проблемы армии.

Фото: defenseimagery.mil by Джошуа Леонард is licensed under public domain

Однако набрать удалось лишь 100 тыс. человек. А этого хватило, чтобы частично восполнить потери ВСУ в ходе "контрнаступления".

Качество ВСУ не улучшилось, поскольку "морально-волевые" у новобранцев предельно низкие. Понять мобилизованных можно — счастливчики рванули за границу, остальные — в строю или в могилах. Самые смелые отбиваются от "тцкашников". И остались самые больные, кто думает, что их точно не "забреют", пишет "Царьград".

Напрасно они так думают. Вот в Закарпатье мужчину-паралитика (не работает правая рука и часть лица) тоже отправили служить. Но данный случай — вполне обычная для Украины практика. Люди там исчезают, а потом появляются без телефонов и документов на передовой.

500 000 человек, так нужных Зеленскому, набрать не получается. В кулуарах власти уже говорят о полной мобилизации женщин, а также вытаскивании из Европы украинцев мужского пола. Оба варианта обречены на провал. Но киевский режим придумать ничего другого не может.