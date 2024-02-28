Жителям Авдеевки после освобождения оказывается вся необходимая помощь со стороны военных ВС РФ

Российские военнослужащие оказывают помощь жителям освобожденной Авдеевки

Военнослужащие российской армии помогают жителям перешедшей под контроль России Авдеевки, доставляя продукты, воду, медицинские препараты, дрова и уголь для отопления.

Фото: ВКонтакте

Их задача — поддерживать порядок на улицах, искать и уничтожать оставшиеся после боевых действий взрывоопасные предметы. В освобожденной Авдеевке, расположенной к западу от Ясиноватой ежедневно проводится очистка улиц от неразорвавшихся боеприпасов.

"После освобождения Авдеевки инженерами ежедневно уничтожается до нескольких сотен неразорвавшихся боеприпасов", — добавили в Минобороны.

Местные жители, остававшиеся в городе несмотря на боевые действия, уже подают заявления на получение российского паспорта пока через отделы МВД, расположенные в Ясиноватой.