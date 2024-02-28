Жителям Авдеевки после освобождения оказывается вся необходимая помощь со стороны военных ВС РФ

Военнослужащие российской армии помогают жителям перешедшей под контроль России Авдеевки, доставляя продукты, воду, медицинские препараты, дрова и уголь для отопления.
Их задача — поддерживать порядок на улицах, искать и уничтожать оставшиеся после боевых действий взрывоопасные предметы. В освобожденной Авдеевке, расположенной к западу от Ясиноватой ежедневно проводится очистка улиц от неразорвавшихся боеприпасов.
"После освобождения Авдеевки инженерами ежедневно уничтожается до нескольких сотен неразорвавшихся боеприпасов", — добавили в Минобороны.
Местные жители, остававшиеся в городе несмотря на боевые действия, уже подают заявления на получение российского паспорта пока через отделы МВД, расположенные в Ясиноватой.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х.