Более трёхсот уголовных дел возбуждено по статье о фейках про российских военных с начала СВО, заявил глава Следкома Бастрыкин

В России за два года возбудили 303 уголовных дела о фейках про российскую армию

1:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры МВД

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назвал количество уголовных дел о фейках про армию России, возбуждённых с начала спецоперации. Слова председателя ведомства передаёт агентство "ТАСС".

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

Бастрыкин заявил, что с тех пор, как соответствующая уголовная статья вступила в силу, следователи завели 303 дела. Только в прошлом году было начато 120 таких разбирательств.

К сегодняшнему дню в суд передано 147 дел. Фигурантами по ним проходят 149 человек.

Что касается дискредитации ВС РФ, по этой статье возбудили 99 уголовных дел. По ним осуждены 60 человек.

Бастрыкин также напомнил, что 25 февраля заработал закон о конфискации имущества за фейки о российской армии. Такие серьёзные наказания, по мнению главы СК РФ, помогут профилактике подобных преступлений.

Напомним, ранее сегодня депутаты Заксобрания Краснодарского края предложили запретить участвовать в выборах тем, кто дискредитировал российскую армию. Парламентарии собираются внести соответствующие поправки в Госдуму. Подробнее об этом читайте в нашем материале.