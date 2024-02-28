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Боец ВС России: в ВСУ военные НАТО служат лётчиками и в заградотрядах

Силовые структуры » Военные новости

Командир штурмового подразделения добровольческого корпуса в интервью РИА Новости рассказал, что специалисты Североатлантического альянса служат в украинской армии. На артёмовском направлении из них создаются заградотряды, особенно из поляков.

Боец ВС России: в ВСУ военные НАТО служат лётчиками и в заградотрядах
Фото: eucom.mil by U.S. Air Force photographer is licensed under public domain in the United States.

"Это не секрет. Заградотряды, не позволяющие отступать украинским военным, часто из них состоят. Мы с ними "познакомились" здесь. Особенно поляки себя проявляют", — проинформировал российский солдат.

Он добавил, что среди зарубежных военных имеются наводчики, связисты, лётчики, консультанты. Боец отметил, что раньше Незалежная не обладала таким числом "качественных пилотов”. Он указал, что все действия планируются иностранными подразделениями, причём до этого их пытались представить добровольцами и наёмниками, но теперь всё встало на свои места.

"Под Богдановкой наши бойцы группировку таких спецов ликвидировали, и оборона на этом участке обвалилась, укронацисты дёру дали", — заявил офицер.

Он отметил, что иностранцы не выдерживают продолжительного давления со стороны ВС РФ.

До этого зампред Совфеда Константин Косачёв предупредил, что если вооруженный контингент Североатлантического альянса появится на украинской территории, он совершенно точно станет законной целью для российских бойцов.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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