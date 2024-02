"Не дают отступать": на Украине обнаружили натовский спецназ

Командир штурмового подразделения добровольческого корпуса в интервью РИА Новости рассказал, что специалисты Североатлантического альянса служат в украинской армии. На артёмовском направлении из них создаются заградотряды, особенно из поляков.

Фото: eucom.mil by U.S. Air Force photographer is licensed under public domain in the United States.