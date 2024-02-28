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Наступление на Авдеевском направлении продолжается, оборона ВСУ сыплется

Российские войска освободили село Петровское на Авдеевском направлении

Силовые структуры

В ходе наступательных действий российские войска освободили село Петровское (Степовое) в ДНР на Авдеевском направлении.

Российские войска освободили село Петровское на Авдеевском направлении
Фото: topwar.ru

Также по сообщению МО были отбиты 11 контратак ВСУ вблизи сёл Ленинское, Новгородское, Тоненькое и ряда других.  Наступательные действия ведёт группировка "Центр". 

Ключевым событием на фронте в ДНР стало взятие Авдеевки 17 февраля. После этого оборона ВСУ начала сыпаться, войска, потерявшие ключевой укрепрайон, отходят на запад. Уже были освобождены ближайшие населённые пункты к Авдеевке: Ласточкино, Водяное и Весёлое. Всего в ходе боёв на этом направлении было убито до 165 военнослужащих ВСУ, значительное количество буксируемой артиллерии и американская БМП Bradley. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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