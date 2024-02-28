Наступление на Авдеевском направлении продолжается, оборона ВСУ сыплется

Российские войска освободили село Петровское на Авдеевском направлении

В ходе наступательных действий российские войска освободили село Петровское (Степовое) в ДНР на Авдеевском направлении.

Фото: topwar.ru

Также по сообщению МО были отбиты 11 контратак ВСУ вблизи сёл Ленинское, Новгородское, Тоненькое и ряда других. Наступательные действия ведёт группировка "Центр".

Ключевым событием на фронте в ДНР стало взятие Авдеевки 17 февраля. После этого оборона ВСУ начала сыпаться, войска, потерявшие ключевой укрепрайон, отходят на запад. Уже были освобождены ближайшие населённые пункты к Авдеевке: Ласточкино, Водяное и Весёлое. Всего в ходе боёв на этом направлении было убито до 165 военнослужащих ВСУ, значительное количество буксируемой артиллерии и американская БМП Bradley.