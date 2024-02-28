Чешский генерал констатировал поражение украинской армии

В Чехии уже констатировали поражение армии Украины

Украинская армия полностью проигрывает Вооружённым силам Российской Федерации.

Фото: tsargrad.tv

Об этом газете Parlamentní listy сообщил бывший глава Военной разведки Чешской Республики Андор Шандор.

Генерал разведки армии Чехии отметил, что в поражении Украины виноват в том числе и Запад, у которого слова расходятся с делом.

Сегодня перспективы у ВСУ отнюдь не радужные, однако паниковать из-за возможного столкновения между России и альянсом НАТО не нужно, подчёркивает Шандор.

По его словам, американский президент Джо Байден до выборов будет показывать всем стремление "поддерживать" киевский режим. Ведь если администрация президента США бросит Киев прямо сейчас, то это будет "Афганистан 2.0", а Дональд Трамп сразу этим воспользуется.