Украинская армия полностью проигрывает Вооружённым силам Российской Федерации.
Об этом газете Parlamentní listy сообщил бывший глава Военной разведки Чешской Республики Андор Шандор.
Генерал разведки армии Чехии отметил, что в поражении Украины виноват в том числе и Запад, у которого слова расходятся с делом.
Сегодня перспективы у ВСУ отнюдь не радужные, однако паниковать из-за возможного столкновения между России и альянсом НАТО не нужно, подчёркивает Шандор.
По его словам, американский президент Джо Байден до выборов будет показывать всем стремление "поддерживать" киевский режим. Ведь если администрация президента США бросит Киев прямо сейчас, то это будет "Афганистан 2.0", а Дональд Трамп сразу этим воспользуется.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.