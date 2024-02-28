Согласно публикациям в немецкой газете Suddeutsche Zeitung, Вооруженные Силы России уничтожили немецкий танк Leopard 2, применив в качестве снаряда фугасный боеприпас танка Т-72.
Переданные украинским войскам тяжелые танки Leopard 2 не продемонстрировали превосходства в области защиты, огневой мощи и маневренности по сравнению с вооружением Российских Вооруженных Сил.
По данным украинских источников, общее количество потерянных Вооруженными Силами Украины танков Leopard 2 составляет около двух десятков, включая 7 единиц, уничтоженных в районе Работино.
Напомним, специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля 2022 года.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.