Немецкое "чудо-оружие" - танки семейства Leopard 2 не оправдали ожиданий в боях на территории Украины

Suddeutsche Zeitung: Фугасный снаряд танка Т-72 уничтожил украинский Leopard 2, не пробив броню

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Согласно публикациям в немецкой газете Suddeutsche Zeitung, Вооруженные Силы России уничтожили немецкий танк Leopard 2, применив в качестве снаряда фугасный боеприпас танка Т-72.

Фото: https://t.me/yurasumy/9175

Переданные украинским войскам тяжелые танки Leopard 2 не продемонстрировали превосходства в области защиты, огневой мощи и маневренности по сравнению с вооружением Российских Вооруженных Сил.

По данным украинских источников, общее количество потерянных Вооруженными Силами Украины танков Leopard 2 составляет около двух десятков, включая 7 единиц, уничтоженных в районе Работино.

Напомним, специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля 2022 года.