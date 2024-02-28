ВСУ продолжают атаковать территорию ДНР. На Горловку сброшен взрывоопасный предмет

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Горловку

Украинские войска совершили атаку на город Горловка, сбросив взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата.

Фото: Telegramканал МВД ПМР

Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 18.00 — населенный пункт Горловка (Никитовский район), сброшен взрывоопасный предмет с БПЛА", — говорится в сообщении представительства.

Кроме того, в 16:50 Вооруженные силы Украины открыли огонь по Ясиноватой, выпустив по городу два снаряда калибра 155 миллиметров.

Горловка, расположенная в 50 километрах к северу от Донецка, является одним из крупнейших населенных пунктов ДНР, в ней находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.