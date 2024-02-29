Глава ГУР из темноты заявил, что Россия получила доступ к секретным планам Украины, и "оттоптался" на Залужном

Россия получили доступ к секретным планам Украины по контрнаступлению и дальнейшим действиям, это серьезная проблема, заявил глава ГУР Кирилл Буданов* в интервью CBC.
Цифру потерь украинских войск, озвученную Владимиром Зеленским, Буданов* комментировать не стал. Зато высказался в адрес бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного:
"Если все сделано правильно, почему мы в той ситуации, в которой находимся?"
Примечательно, что интервью, по приказу главы ГУР, проходило в темноте. Помещение освещал только экран большого телевизора с картой Украины и фантастическим фильмом.
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*Внесен в перечень террористов и экстремистов в России
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