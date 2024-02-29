Глава ГУР из темноты заявил, что Россия получила доступ к секретным планам Украины, и "оттоптался" на Залужном

Буданов*: Россия получила доступ к тайным планам Украины, это серьезная проблема

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Россия получили доступ к секретным планам Украины по контрнаступлению и дальнейшим действиям, это серьезная проблема, заявил глава ГУР Кирилл Буданов* в интервью CBC.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Цифру потерь украинских войск, озвученную Владимиром Зеленским, Буданов* комментировать не стал. Зато высказался в адрес бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного:

"Если все сделано правильно, почему мы в той ситуации, в которой находимся?"

Примечательно, что интервью, по приказу главы ГУР, проходило в темноте. Помещение освещал только экран большого телевизора с картой Украины и фантастическим фильмом.

Ранее немецкие журналисты раскрыли "план нападения России на НАТО" — оно пройдет в четыре этапа.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов в России