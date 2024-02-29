Бывший заключенный поделился условиями работы в рядах ЧВК "Вагнер"

1:12 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Руководство ЧВК "Вагнер" никого не обманывало и платило бойцам проекта "К", набранным из пенитенциарных учреждений, даже больше, чем изначально было обещано. Об этом рассказал экс-заключенный и боец "Оркестра" с позывным "Лютер" в интервью WarGonzo.

Фото: w:ru:Группа ВагнераTanya Samsonova. Логотипы CorelDRAW скачать бесплатно Геральдика, Добросовестное использование, https://ru.wikipedia.org/w/index.php?curid=9892329

"По факту нам платили больше. Хотя могли этого не делать, у нас была договоренность 100 тысяч в месяц и все. Никого ни на рубль не кинули. Он [Пригожин] приехал, просто говорит: "Парни, мне нужны Рексы, нужны те, кто готовы воевать, те, кто понимают, куда они поедут."", — отметил штурмовик.

По его словам, бойцы из числа бывших заключенных получали достойную оплату, выше той, о которой было заявлено при вербовке. Он подчеркнул, что изначально разговор шел о других суммах, но в конечном итоге их заслуги были оценены по достоинству, хотя никто мог этого не делать.

Лютер также добавил, что вместе с высокой зарплатой бойцам обещали дать шанс на искупление — снять все судимости после окончания контракта и вернуть их на свободу. Он отметил, что и это обещание было выполнено: все, кто дошел до конца получили свой "белый лист" и путь в новую жизнь.