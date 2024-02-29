В Томской области изъяли 250 килограммов наркотиков

Томская область: ликвидирована крупная нарколаборатория

В Шегарском районе Томской области полицейские ликвидировали крупную нарколабораторию, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале "МВД-Медиа".

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По данным ведомства, правоохранители задержали шесть жителей Сибирского и Уральского федеральных округов. Двое участников группы производили синтетические наркотики, четверо — распространяли через закладки по России.

Полицейские изъяли более 250 килограммов запрещенных веществ, оборудование, прекурсоры и другие компоненты, необходимые для производства. Все задержанные арестованы и помещены под стражу.