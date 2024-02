В Томской области изъяли 250 килограммов наркотиков

В Шегарском районе Томской области полицейские ликвидировали крупную нарколабораторию, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале "МВД-Медиа".

Фото: Wikimedia Commons by Zeliotvankaizer is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International