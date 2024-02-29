Разгром украинского десанта на Тендровской косе в Херсонской области: "За это была заплачена слишком большая цена"

Издание "Страна" раскрыло подробности уничтожения отряда элитного спецназа Украины

Украинские военнослужащие поделились с изданием "Страна.ua" деталями о ликвидации бойцов спецназа из 73-го морского центра специальных операций в Херсонской области.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Они рассказали, что на Тендровскую косу осуществлялись высадки, и множество групп успешно выполняли поставленные задачи. Однако военные отметили, что нельзя всегда действовать по одному сценарию.

Один из бойцов заявил, что командование центра не учло это и решило послать группу в следующий раз.

"Командование центра знало, что противник перехватил информацию о высадке, но не приняло никаких решений о переносе операции либо изменении плана операции. И за это была заплачена слишком большая цена", — сказал он.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Этому предшествовала просьба властей Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики о помощи в ответ на угрозы со стороны украинского режима.