Украинские военнослужащие поделились с изданием "Страна.ua" деталями о ликвидации бойцов спецназа из 73-го морского центра специальных операций в Херсонской области.
Они рассказали, что на Тендровскую косу осуществлялись высадки, и множество групп успешно выполняли поставленные задачи. Однако военные отметили, что нельзя всегда действовать по одному сценарию.
Один из бойцов заявил, что командование центра не учло это и решило послать группу в следующий раз.
"Командование центра знало, что противник перехватил информацию о высадке, но не приняло никаких решений о переносе операции либо изменении плана операции. И за это была заплачена слишком большая цена", — сказал он.
Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Этому предшествовала просьба властей Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики о помощи в ответ на угрозы со стороны украинского режима.
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