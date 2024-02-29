Канцлер ФРГ Олаф Шольц раскрыл тайну: Европейские военные наводят ракеты Storm Shadow на российские цели

По информации издания The Telegraph, британские и французские военные на Украине помогают наводить ракеты Storm Shadow на российские цели.
Эту тайну раскрыл канцлер Германии Олаф Шольц, который заявил, что не будет поставлять немецкий аналог Storm Shadow, Taurus, из-за того, что для этого потребуется участие немецких военных "на земле" на Украине. Он отметил, что Британия и Франция уже оказывают подобную помощь ВСУ.
После публичного заявления Шольца его критиковали за раскрытие секретной информации, которая может поставить под угрозу персонал Британии и помочь российской стороне.
Экс-глава комитета по обороне Палаты общин британского парламента Тобиас Эллвуд назвал это действие "вопиющим злоупотреблением разведданными".
Ранее издание Politico сообщало, что противоречия и недопонимания между Францией и Германией относительно поддержки Украины стремительно нарастают, а напряжение между французским президентом Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем достигает критической отметки.
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