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Канцлер ФРГ Олаф Шольц раскрыл тайну: Европейские военные наводят ракеты Storm Shadow на российские цели

The Telegraph: Ракеты Storm Shadow на цели РФ наводят с помощью британских и французских военных

Силовые структуры » Военные новости

По информации издания The Telegraph, британские и французские военные на Украине помогают наводить ракеты Storm Shadow на российские цели.

The Telegraph: Ракеты Storm Shadow на цели РФ наводят с помощью британских и французских военных
Фото: https://t.me/defenseexpress_ua/3237

Эту тайну раскрыл канцлер Германии Олаф Шольц, который заявил, что не будет поставлять немецкий аналог Storm Shadow, Taurus, из-за того, что для этого потребуется участие немецких военных "на земле" на Украине. Он отметил, что Британия и Франция уже оказывают подобную помощь ВСУ.

После публичного заявления Шольца его критиковали за раскрытие секретной информации, которая может поставить под угрозу персонал Британии и помочь российской стороне.

Экс-глава комитета по обороне Палаты общин британского парламента Тобиас Эллвуд назвал это действие "вопиющим злоупотреблением разведданными".

Ранее издание Politico сообщало, что противоречия и недопонимания между Францией и Германией относительно поддержки Украины стремительно нарастают, а напряжение между французским президентом Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем достигает критической отметки.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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