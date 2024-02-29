Канцлер ФРГ Олаф Шольц раскрыл тайну: Европейские военные наводят ракеты Storm Shadow на российские цели

The Telegraph: Ракеты Storm Shadow на цели РФ наводят с помощью британских и французских военных

По информации издания The Telegraph, британские и французские военные на Украине помогают наводить ракеты Storm Shadow на российские цели.

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Эту тайну раскрыл канцлер Германии Олаф Шольц, который заявил, что не будет поставлять немецкий аналог Storm Shadow, Taurus, из-за того, что для этого потребуется участие немецких военных "на земле" на Украине. Он отметил, что Британия и Франция уже оказывают подобную помощь ВСУ.

После публичного заявления Шольца его критиковали за раскрытие секретной информации, которая может поставить под угрозу персонал Британии и помочь российской стороне.

Экс-глава комитета по обороне Палаты общин британского парламента Тобиас Эллвуд назвал это действие "вопиющим злоупотреблением разведданными".

Ранее издание Politico сообщало, что противоречия и недопонимания между Францией и Германией относительно поддержки Украины стремительно нарастают, а напряжение между французским президентом Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем достигает критической отметки.