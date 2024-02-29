Находящиеся на Украине британские военные обеспечивают безопасность дипломатов Соединенного Королевства и помогают в подготовке боевиков ВСУ

Sky News: британские военные тренируют ВСУ на Украине

Британские военные, находящиеся на Украине, осуществляют защиту дипломатов из Соединенного Королевства и активно участвуют в тренировках бойцов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра Британии телеканалу Sky News.

Фото: dvidshub.net by Staff Sgt. Steven Colvin is licensed under Public domain

По данным представителя премьер-министра Риши Сунака, количество военнослужащих Великобритании на Украине минимально.

В ответ на просьбу прокомментировать высказывания президента России Владимира Путина о НАТО и Украине в его послании Федеральному собранию, представитель премьер-министра заявил, что ознакомление с этими тезисами пока не состоялось, но Лондон продолжает полную поддержку Киеву.

На прошлой неделе в канцелярии было заявлено, что у британского правительства нет планов по масштабному увеличению числа военнослужащих на Украине.

Ранее стало известно о возникшем разногласии между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном в связи с возможной отправкой войск Запада для поддержки ВСУ. Макрон высказал поддержку этой идеи, в то время как Шольц оценил этот шаг скептически.