Находящиеся на Украине британские военные обеспечивают безопасность дипломатов Соединенного Королевства и помогают в подготовке боевиков ВСУ

Британские военные, находящиеся на Украине, осуществляют защиту дипломатов из Соединенного Королевства и активно участвуют в тренировках бойцов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра Британии телеканалу Sky News.

