Подразделение под командованием лейтенанта Дмитрия Митракова застало врасплох диверсионно-разведывательную группу ВСУ

Подразделение Вооруженных сил России под командованием лейтенанта Дмитрия Митракова успешно отразило нападение боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые направлялись к позициям российских военных. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Фото: structure.mil.ru by Евгений Кель is licensed under Creative Commons Attribution 4.0