Подразделение Вооруженных сил России под командованием лейтенанта Дмитрия Митракова успешно отразило нападение боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые направлялись к позициям российских военных. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
Дмитрий Митраков, обнаружив противника, принял решение вступить в бой, несмотря на численное превосходство врага.
Используя местность, Митраков занял выгодную тактическую позицию и прицельным огнем из стрелкового оружия уничтожил вражеский пулеметный расчет, заставив противника отступить.
После внезапной атаки, боевики ВСУ не смогли организовать эффективную оборону и были вынуждены покинуть место боя, понеся значительные потери.
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