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Подразделение под командованием лейтенанта Дмитрия Митракова застало врасплох диверсионно-разведывательную группу ВСУ

Минобороны РФ: лейтенант Митраков огнем из стрелкового оружия уничтожил пулеметный расчет ВСУ

Силовые структуры » Военные новости

Подразделение Вооруженных сил России под командованием лейтенанта Дмитрия Митракова успешно отразило нападение боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые направлялись к позициям российских военных. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Минобороны РФ: лейтенант Митраков огнем из стрелкового оружия уничтожил пулеметный расчет ВСУ
Фото: structure.mil.ru by Евгений Кель is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Дмитрий Митраков, обнаружив противника, принял решение вступить в бой, несмотря на численное превосходство врага.

Используя местность, Митраков занял выгодную тактическую позицию и прицельным огнем из стрелкового оружия уничтожил вражеский пулеметный расчет, заставив противника отступить.

После внезапной атаки, боевики ВСУ не смогли организовать эффективную оборону и были вынуждены покинуть место боя, понеся значительные потери.

Российская Федерация продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент страны Владимир Путин объявил о ее начале 24 февраля 2022 года после обращения властей Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с просьбой о помощи в ответ на агрессивные действия киевского режима.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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