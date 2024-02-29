Бойцы спецназа ВСУ проходят тщательную подготовку под руководством иностранных инструкторов и оснащены передовым вооружением

Сергей Фомченков: Бойцы спецназа украинской ССО вооружены самым продвинутым оружием

1:29 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Бойцы спецназа украинской Силы специальных операций (ССО), подготовленные НАТОвскими инструкторами и вооруженные передовым оружием, стали центром внимания после поражения в бою под Херсоном. Об этом сообщил командир движения "Русский Легион" Сергей Фомченков.

Фото: flickr.com by Нацгвардія України is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По словам Фомченкова, уничтоженный спецназ ВСУ является наиболее подготовленным в армии. Бойцы этого подразделения оснащены передовым оружием, средствами связи и специальным оборудованием.

"Отбираемыми только из идейностойких кандидатов, не сомневающихся в политическом курсе нынешних властей Украины на вооруженный конфликт с Россией. Все бойцы проходят тщательную подготовку под присмотром иностранных инструкторов", — сказал Сергей Фомченков.

Работу этого спецназа строго контролируют западные союзники Украины, утверждает эксперт. По его словам, подобные операции обычно планируются офицерами стран-членов НАТО, и группы спецназа ССО получают техническую поддержку, в том числе разведывательную информацию.

Напомним, элитный спецназ ВСУ был уничтожен при попытке высадки под Херсоном. На Украине признали поражение.

Россия продолжает свою специальную военную операцию в защиту Донбасса. Президент РФ Владимир Путин объявил о её начале 24 февраля 2022 года после обращения властей ДНР и ЛНР с просьбой о помощи в противостоянии украинской агрессии.