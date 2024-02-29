Бойцы спецназа украинской Силы специальных операций (ССО), подготовленные НАТОвскими инструкторами и вооруженные передовым оружием, стали центром внимания после поражения в бою под Херсоном. Об этом сообщил командир движения "Русский Легион" Сергей Фомченков.
По словам Фомченкова, уничтоженный спецназ ВСУ является наиболее подготовленным в армии. Бойцы этого подразделения оснащены передовым оружием, средствами связи и специальным оборудованием.
"Отбираемыми только из идейностойких кандидатов, не сомневающихся в политическом курсе нынешних властей Украины на вооруженный конфликт с Россией. Все бойцы проходят тщательную подготовку под присмотром иностранных инструкторов", — сказал Сергей Фомченков.
Работу этого спецназа строго контролируют западные союзники Украины, утверждает эксперт. По его словам, подобные операции обычно планируются офицерами стран-членов НАТО, и группы спецназа ССО получают техническую поддержку, в том числе разведывательную информацию.
Напомним, элитный спецназ ВСУ был уничтожен при попытке высадки под Херсоном. На Украине признали поражение.
Россия продолжает свою специальную военную операцию в защиту Донбасса. Президент РФ Владимир Путин объявил о её начале 24 февраля 2022 года после обращения властей ДНР и ЛНР с просьбой о помощи в противостоянии украинской агрессии.
Экономичные водители постоянно стремятся уменьшить расход топлива.