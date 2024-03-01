Раскрыты детали проекта мирного договора России и Украины в 2022 году

WSJ: в проекте договора РФ и Украины разрешалось членство в ЕС, но не в НАТО

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Американская газета The Wall Street Journal раскрыла детали мирного договора, который мог бы быть заключен между Россией и Украиной в апреле 2022 года.

Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.

Мирный договор предусматривал возможность для Украины вступить в Европейский Союз, но не допускалось членство в НАТО и получение иностранного вооружения.

Также в документе упоминалось, что украинская армия должна быть сокращена до определенного размера. Кроме того, российская сторона настаивала на том, чтобы на Украине русский язык использовался наравне с украинским в судах и правительстве. Но противоположная сторона не согласилась подписывать этот пункт.

В документе упоминался Крымский полуостров и его статус. Предполагалось, что он останется российской территорией. Что касается территорий, которые вошли в состав РФ в сентябре 2022 года, их статус должен был обсуждаться между президентами России и Украины в ходе мирных переговоров.

Мирный договор должен был гарантироваться другими государствами, такими как Китай, Россия, Франция, США и Великобритания.