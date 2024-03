Раскрыты детали проекта мирного договора России и Украины в 2022 году

Американская газета The Wall Street Journal раскрыла детали мирного договора, который мог бы быть заключен между Россией и Украиной в апреле 2022 года.

Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.