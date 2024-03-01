Раскрыты детали проекта мирного договора России и Украины в 2022 году

Американская газета The Wall Street Journal раскрыла детали мирного договора, который мог бы быть заключен между Россией и Украиной в апреле 2022 года.
Мирный договор предусматривал возможность для Украины вступить в Европейский Союз, но не допускалось членство в НАТО и получение иностранного вооружения.
Также в документе упоминалось, что украинская армия должна быть сокращена до определенного размера. Кроме того, российская сторона настаивала на том, чтобы на Украине русский язык использовался наравне с украинским в судах и правительстве. Но противоположная сторона не согласилась подписывать этот пункт.
В документе упоминался Крымский полуостров и его статус. Предполагалось, что он останется российской территорией. Что касается территорий, которые вошли в состав РФ в сентябре 2022 года, их статус должен был обсуждаться между президентами России и Украины в ходе мирных переговоров.
Мирный договор должен был гарантироваться другими государствами, такими как Китай, Россия, Франция, США и Великобритания.
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