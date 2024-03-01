Ситуация продолжает накаляться: Сотрудники разведки стран Европы уже присутствуют на Украине

Monde: разведслужбы всех союзников Киева присутствуют на Украине

Представители всех разведывательных служб стран-союзников Киева укрепляют свое присутствие на Украине, сообщила издание Monde.

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"Все союзные страны имеют присутствие на Украине. Речь идет не о боевых подразделениях, но есть представители каждой разведывательной службы, например", — цитирует газета слова анонимного собеседника.

Источник также уточнил, что для эффективного использования поставляемого оружия на месте необходимы специалисты, способные обучить местных военнослужащих обращению с новой техникой.

Он добавил, что Украина становится площадкой для испытания новейших образцов военной техники. Здесь проводятся испытания беспилотников.