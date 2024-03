Ситуация продолжает накаляться: Сотрудники разведки стран Европы уже присутствуют на Украине

Представители всех разведывательных служб стран-союзников Киева укрепляют свое присутствие на Украине, сообщила издание Monde.

Фото: dvidshub.net by Pvt. Randy Wren is licensed under Public domain