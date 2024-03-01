"Стратегическая дилемма": Французское военное присутствие на Украине может стать новым вызовом для ВС РФ

Газета Monde со ссылкой на источники сообщает, что Франция рассматривает возможность разрешить спецназу и другим военным подразделениям пересекать границу Украины, чтобы поставить перед РФ "стратегическую дилемму".
Ранее французское издание сообщало о том, что представители всех разведывательных служб стран-союзников Киева укрепляют свое присутствие на Украине.
Источник также заявил, что для эффективного использования поставляемого оружия на месте необходимы специалисты, способные обучить местных военнослужащих правильному обращению с новым вооружением.
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