Депутат Госдумы считает, что нужно обратиться к бундестагу из-за записи разговора немецких офицеров

ГД хочет обратиться к бундестагу из-за записи разговора немецких офицеров

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Депутат Государственной Думы Василий Пискарев в своем Телеграм-канале написал о том, что нужно обратиться к депутатам бундестага в связи с обнародованной записью о планах ударить по Крымскому мосту, чтобы они дали разъяснения по этому поводу.

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"Зададим вопросы и депутатам Бундестага, почему они молчат и не высказывают свою позицию в ситуации, когда немецкие офицеры ведут речь о прямом военном вторжении на территорию России", — написал Пискарев.

Он также добавил, что представителям немецкой власти необходимо в срочном порядке перечитать надписи советских солдат, которые были оставлены на стенах Рейхстага в 1945 году.

В обнародованной аудиозаписи говорилось не только о готовящихся ударах по Крымскому мосту, но и об отправке на Украину ракет дальнего действия Taurus.