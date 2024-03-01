Депутат Госдумы считает, что нужно обратиться к бундестагу из-за записи разговора немецких офицеров

Депутат Государственной Думы Василий Пискарев в своем Телеграм-канале написал о том, что нужно обратиться к депутатам бундестага в связи с обнародованной записью о планах ударить по Крымскому мосту, чтобы они дали разъяснения по этому поводу.
"Зададим вопросы и депутатам Бундестага, почему они молчат и не высказывают свою позицию в ситуации, когда немецкие офицеры ведут речь о прямом военном вторжении на территорию России", — написал Пискарев.
Он также добавил, что представителям немецкой власти необходимо в срочном порядке перечитать надписи советских солдат, которые были оставлены на стенах Рейхстага в 1945 году.
В обнародованной аудиозаписи говорилось не только о готовящихся ударах по Крымскому мосту, но и об отправке на Украину ракет дальнего действия Taurus.
Экономичные водители постоянно стремятся уменьшить расход топлива.