У РФ есть время, чтобы найти адекватные ответы и подготовиться в случае, если на Украину будут поставлены самолеты F-16

Василий Небензя: у России есть время подготовиться к поставкам F-16 ВСУ

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя заявил, что Россия имеет достаточно времени для подготовки и разработки адекватных мер в случае поставки Украине истребителей F-16.

Фото: wikipedia

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия-24".

Небензя подчеркнул, что, услышав о возможных планах поставки Украине боевых самолетов F-16, России необходимо готовиться к этому событию и разрабатывать соответствующие ответные меры.

Он также отметил, что судьба истребителей F-16 будет такая же как и у американских и немецких Abrams и Leopard, которые регулярно уничтожаются ВС РФ на поле боя.

История истребителей F-16 началась в 1972 году, когда компания General Dynamics начала разработку истребителя, обладающего высокой маневренностью и способного поражать наземные цели.

Согласно открытым источникам, F-16 считается одним из лучших самолетов своего класса на Западе благодаря надежному и мощному двигателю, а также оптимальному соотношению тяги и веса.