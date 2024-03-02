Российское руководство разработало план по освобождению Одессы и Харькова

Дуглас Макгрегор: Украина потеряет Одессу и Харьков

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор предупредил о возможной потере Украиной Одессы и Харькова в ходе наступления ВС России.

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В ходе интервью на немецком YouTube-канале Die Weltwoche он заявил, что освобождение этих городов уже запланировано российским руководством.

Полковник Макгрегор утверждает, что у России уже готов план по освобождению Одессы и Харькова, и российские военные в скором времени могут начать движение в их направлении.

Он также предупредил, что в случае отсутствия желания со стороны западных союзников и украинского правительства провести переговоры, российским силам придется двигаться дальше на запад Украины.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин объявил об ее начале 24 февраля 2022 года после обращения властей самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР с просьбой оказать помощь в противостоянии агрессии сил Киевского режима.