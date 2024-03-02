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Генерал бундесвера Харальд Куят: ВС РФ применяют передовую тактику против ВСУ

Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает применять передовые тактики, нанося максимальный урон Вооруженным силам Украины, заявил бывший председатель Военного комитета НАТО и генерал бундесвера в отставке Харальд Куят в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche.

Генерал бундесвера Харальд Куят: ВС РФ применяют передовую тактику против ВСУ
Фото: "Выдвижение автомобильной колонны снабжения ВС РФ в Харьковской обл. 001" by неизвестен is licensed under CC BY 4.0.

Куят подчеркнул, что на Западе мало известно об этом факте, отметив, что российским военным удалось разработать технологические возможности, обеспечивающие им значительное преимущество.

"На Западе об этом совсем не говорят. Русским удалось развить такие технологические возможности, которые дают им колоссальное преимущество", — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что преимущество в воздухе и успешное проведение точных ударов способствовали неудаче контрнаступления со стороны ВСУ.

После освобождения Авдеевки российская армия продолжила наступление по нескольким направлениям фронта, в то время как Украинская армия безрезультатно пытается удержать оборону.

Операция освобождения Авдеевки, завершившаяся 17 февраля 2024 года, была тщательно спланирована и подготовлена российскими военными в течение нескольких месяцев.

При попытке ВСУ эвакуироваться из города по приказу нового главнокомандующего Александра Сырского, оказалось, что единственный путь был заблокирован ВС РФ.

Президент России Владимир Путин был проинформирован об успешном освобождении Авдеевки в 4 часа утра 17 февраля.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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