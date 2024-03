"На Западе об этом совсем не говорят": Немецкий генерал восхитился передовой тактикой России на Украине

Российская армия продолжает применять передовые тактики, нанося максимальный урон Вооруженным силам Украины, заявил бывший председатель Военного комитета НАТО и генерал бундесвера в отставке Харальд Куят в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche.

Фото: "Выдвижение автомобильной колонны снабжения ВС РФ в Харьковской обл. 001" by неизвестен is licensed under CC BY 4.0.