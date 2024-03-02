Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Валерьянка безопасна для котов?
Президент Владимир Путин дал старт Всемирному фестивалю молодёжи
За один день регистрацию на сайте "Время героев" прошли более 14 тысяч человек
Рамзан Кадыров оценил работу Владимира Путина в условиях СВО
Дима Билан показал отца и сестру: "Семья"
1-я Славянская бригада подняла российский флаг России в центре Тоненького
Для чего необходимо сажать бархатцы?
Виктор Дьяков: В РФ разрабатывается уникальная система РЭБ
"Таджикфильм" находится в поиске актёров для совместного с Россией фильма "Тишина в горах"
В число трофеев, захваченных ВС РФ под Авдеевкой входят американский бронетранспортер М113, бронеавтомобили Pinzgauer 718 и Ford Ranger

Российские бойцы показали захваченную в боях за Авдеевку западную технику

Силовые структуры » Военные новости

Солдаты Вооруженных Сил Российской Федерации продемонстрировали образцы иностранной бронетехники, которые им удалось захватить в районе Авдеевки.

Российские бойцы показали захваченную в боях за Авдеевку западную технику
Фото: Кадр из видео

Корреспондент телеканала "Звезда" Андрей Лазарев рассказал о характеристиках турецкого трофейного бронетранспортера Kirpi.

"Здесь помещается 13 человек: водитель, командир боевой машины и еще 11 военнослужащих… Все надписи на английском языке, за исключением штатного места для оружия", — рассказал он.

Среди захваченной бронетехники в районе Авдеевки, помимо турецкого БТР, отмечаются американский бронетранспортер М113, бронеавтомобили Pinzgauer 718 и Ford Ranger.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем обращении к гражданам объявил о начале операции 24 февраля 2022 года, после того как официальные лица Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики обратились к России с просьбой оказать поддержку в противостоянии агрессивным действиям киевского режима, который усилил обстрелы жилых кварталов региона.

 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Будущее автомобилей в России: конец эры машин с механической коробкой передач наступит через 3-4 года

Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.

Автоэксперт Баканов рассказал, когда в России исчезнут автомобили на "механике"
360kuai: Запад будет недоволен подарком, который Китай сделал России
В Китае рассказали о подарке России, которым будет недоволен Запад
Президент Украины Зеленский в панике: ВСУ не смогут защитить Харьков от российских солдат
Эта очаровательная лиана одарит не только цветами, но и вкусными ягодами
Автоматизированный звукотепловой комплекс "Пенициллин" в спецоперации Дмитрий Плотников Что думали о патриотизме в России много лет назад Сергей Лебедев В бундесвере готовятся развалить Крымский мост больше чем 20 "Таурусами" Любовь Степушова
4 золотых правила выращивания гладиолусов: получите шикарные цветы
Всего три добавки в грунт: лук даст мощные корни и крепкие ростки
Сводка с фронта: от Авдеевки мощное наступление, Часов Яр может попасть в котёл
Сводка с фронта: от Авдеевки мощное наступление, Часов Яр может попасть в котёл
Последние материалы
Валерьянка безопасна для котов?
Президент Владимир Путин дал старт Всемирному фестивалю молодёжи
За один день регистрацию на сайте "Время героев" прошли более 14 тысяч человек
Рамзан Кадыров оценил работу Владимира Путина в условиях СВО
Дима Билан показал отца и сестру: "Семья"
1-я Славянская бригада подняла российский флаг России в центре Тоненького
Главком ВСУ Сырский начал чистку командного состава. Остановит ли это обвал фронта?
Для чего необходимо сажать бархатцы?
Виктор Дьяков: В РФ разрабатывается уникальная система РЭБ
"Таджикфильм" находится в поиске актёров для совместного с Россией фильма "Тишина в горах"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников