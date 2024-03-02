В число трофеев, захваченных ВС РФ под Авдеевкой входят американский бронетранспортер М113, бронеавтомобили Pinzgauer 718 и Ford Ranger

Российские бойцы показали захваченную в боях за Авдеевку западную технику

Солдаты Вооруженных Сил Российской Федерации продемонстрировали образцы иностранной бронетехники, которые им удалось захватить в районе Авдеевки.

Фото: Кадр из видео

Корреспондент телеканала "Звезда" Андрей Лазарев рассказал о характеристиках турецкого трофейного бронетранспортера Kirpi.

"Здесь помещается 13 человек: водитель, командир боевой машины и еще 11 военнослужащих… Все надписи на английском языке, за исключением штатного места для оружия", — рассказал он.

Среди захваченной бронетехники в районе Авдеевки, помимо турецкого БТР, отмечаются американский бронетранспортер М113, бронеавтомобили Pinzgauer 718 и Ford Ranger.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем обращении к гражданам объявил о начале операции 24 февраля 2022 года, после того как официальные лица Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики обратились к России с просьбой оказать поддержку в противостоянии агрессивным действиям киевского режима, который усилил обстрелы жилых кварталов региона.