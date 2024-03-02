В число трофеев, захваченных ВС РФ под Авдеевкой входят американский бронетранспортер М113, бронеавтомобили Pinzgauer 718 и Ford Ranger

Солдаты Вооруженных Сил Российской Федерации продемонстрировали образцы иностранной бронетехники, которые им удалось захватить в районе Авдеевки.
Корреспондент телеканала "Звезда" Андрей Лазарев рассказал о характеристиках турецкого трофейного бронетранспортера Kirpi.
"Здесь помещается 13 человек: водитель, командир боевой машины и еще 11 военнослужащих… Все надписи на английском языке, за исключением штатного места для оружия", — рассказал он.
Среди захваченной бронетехники в районе Авдеевки, помимо турецкого БТР, отмечаются американский бронетранспортер М113, бронеавтомобили Pinzgauer 718 и Ford Ranger.
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