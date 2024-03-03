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Экс-глава МИД Австрии заявила, что войска западных стран уже находятся на территории Украины

Карин Кнайсль: Запад уже отправил войска на Украину

Силовые структуры » Военные новости

Экс-глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль подтвердила, что вооруженные силы западных стран уже присутствуют на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на политика.

Карин Кнайсль: Запад уже отправил войска на Украину
Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Ее высказывание было дано в ответ на просьбу прокомментировать заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке военных со стороны Запада на Украину.

"Эти войска уже там. Канцлер Шольц признал это, когда говорил, что, если мы пошлем ракеты, нам придется послать немецкие войска, как сделали это британцы. Это уже признано. Это общеизвестный секрет. Это не государственная тайна", — сказала она.

Кнайсль отметила, что Вооруженные силы Британии уже проводят тренировки с украинским спецназом. По ее мнению, за последние три десятилетия подразделения спецназа играли важную роль в армиях всех стран-членов НАТО.

Все планы Запада по быстрому реагированию подразделений спецназа перестали быть актуальными, поскольку обстановка все больше напоминает Первую мировую войну. Экс-глава МИД также подчеркнула, что армии многих стран-членов НАТО не готовы к подобным конфликтам, и подготовка за последние 10 лет, начиная с 2014 года, не дала ожидаемых результатов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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