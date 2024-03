Экс-глава МИД Австрии заявила, что войска западных стран уже находятся на территории Украины

Экс-глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль подтвердила, что вооруженные силы западных стран уже присутствуют на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на политика.

