Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
The Times: Разведка РФ способна отследить перевозки ракет SCALP и Storm Shadow на Украину
Финляндия и Швеция примут участие в учениях НАТО у границ России
Драник из брокколи с лососем и яйцом: завтрак как в ресторане
В США опасный вирус стал превращать оленей в "зомби"
Инфекции через нос: почему врачи предостерегают от этой привычки
"Китайский ширпотреб" может снова наводнить магазины
CNN: Новый законопроект по помощи Украине республиканцы могут одобрить в марте-апреле
SuperJob: В России 40% сотрудников не пользуются полисом ДМС от работодателя
Стас Михайлов осудил Аллу Пугачёву и других звёзд, которые против СВО
Обстоятельства выясняются: В зоне СВО погиб начальник разведки "Эспаньолы" Слава Выходной

В зоне спецоперации погиб начальник разведки "Эспаньолы" Слава Выходной

0:48
Силовые структуры » Военные новости

Стало известно о гибели начальника разведки бригады "Эспаньола" по прозвищу Слава Выходной в зоне спецоперации на Украине.

В зоне спецоперации погиб начальник разведки "Эспаньолы" Слава Выходной
Фото: structure.mil.ru by Евгений Кель is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Об этом информацию предоставил корреспондент Иван Полянский. Он заявил, что обстоятельства произошедшего на данный момент выясняются.

RT сообщает, что накануне корреспондент общался с начальником разведки в рамках специального репортажа о футбольных фанатах в зоне СВО.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин официально известил граждан о старте операции 24 февраля 2022 года, после обращения властей ДНР и ЛНР с просьбой оказать поддержку в противостоянии агрессивной политике киевского режима.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Уникальный способ сделать фары авто как новые: всего один простой ингредиент

У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.

Как быстро отполировать автомобильные фары без специальных инструментов
Как правильно использовать сосновые шишки в садоводстве
Сосновые шишки - очень хороший материал, который можно использовать на даче
Надоедливые соседские коты перестанут валяться на ваших грядках: в ход пустите эти приёмы - безопасны для животных
Плоды вырастают до 2 кг: гигантский сорт томатов завалит урожаем - у него превосходный вкус и устойчивость к болезням
Ракета "Циркон". Гиперзвук, неподвластный Западу ещё несколько лет Дмитрий Плотников Что думали о патриотизме в России много лет назад Сергей Лебедев В бундесвере готовятся развалить Крымский мост больше чем 20 "Таурусами" Любовь Степушова
Внесите это "чёрное золото" в сад: плодородность земли вырастет
Поют под окнами, тем самым мешая уснуть: орнитологи обнаружили новую причину постоянных трелей певчих птиц
Древнейший склад оружия: в Израиле обнаружили свидетельства военных навыков наших предков 7200 лет назад
Древнейший склад оружия: в Израиле обнаружили свидетельства военных навыков наших предков 7200 лет назад
Последние материалы
Гречка и несовместимость: опасные сочетания для вашего пищеварения
Что добавить в гречку, кроме мяса, чтобы она стала вкуснее
Насладитесь вкусными корнеплодами! Рассказываем о свёкле
Что испытывают кошки, когда остаются одни?
Банки в РФ снижают ставки по вкладам
Число обращений в страховые компании из-за китайских авто в Санкт-Петербурге выросло в два раза
Кристина Орбакайте запуталась в платье и упала на своём концерте в Санкт-Петербурге
Какой корм лучше: сухой или влажный?
Автоэксперт Родионов рассказал, какие техжидкости нужно поменять в авто весной
Звёзды, чья карьера завершилась после пластики
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников