Стало известно о гибели начальника разведки бригады "Эспаньола" по прозвищу Слава Выходной в зоне спецоперации на Украине.
Об этом информацию предоставил корреспондент Иван Полянский. Он заявил, что обстоятельства произошедшего на данный момент выясняются.
RT сообщает, что накануне корреспондент общался с начальником разведки в рамках специального репортажа о футбольных фанатах в зоне СВО.
Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин официально известил граждан о старте операции 24 февраля 2022 года, после обращения властей ДНР и ЛНР с просьбой оказать поддержку в противостоянии агрессивной политике киевского режима.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.