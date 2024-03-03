Обстоятельства выясняются: В зоне СВО погиб начальник разведки "Эспаньолы" Слава Выходной

В зоне спецоперации погиб начальник разведки "Эспаньолы" Слава Выходной

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Стало известно о гибели начальника разведки бригады "Эспаньола" по прозвищу Слава Выходной в зоне спецоперации на Украине.

Фото: structure.mil.ru by Евгений Кель is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Об этом информацию предоставил корреспондент Иван Полянский. Он заявил, что обстоятельства произошедшего на данный момент выясняются.

RT сообщает, что накануне корреспондент общался с начальником разведки в рамках специального репортажа о футбольных фанатах в зоне СВО.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин официально известил граждан о старте операции 24 февраля 2022 года, после обращения властей ДНР и ЛНР с просьбой оказать поддержку в противостоянии агрессивной политике киевского режима.