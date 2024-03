Настоящий герой: В МО РФ рассказали о подвиге штурмовика, который в одиночку захватил опорный пункт ВСУ

В результате успешной операции с участием ефрейтора Дмитрия Быргазова Вооруженные силы России смогли улучшить своё положение на линии соприкосновения.

Фото: structure.mil.ru by Евгений Кель is licensed under Creative Commons Attribution 4.0