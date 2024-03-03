Настоящий герой: В МО РФ рассказали о подвиге штурмовика, который в одиночку захватил опорный пункт ВСУ

Минобороны РФ: Ефрейтор ВС РФ Быргазов в одиночку захватил важный опорный пункт ВСУ

В результате успешной операции с участием ефрейтора Дмитрия Быргазова Вооруженные силы России смогли улучшить своё положение на линии соприкосновения.

Фото: structure.mil.ru by Евгений Кель is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

По информации, представленной Министерством обороны РФ, Быргазов в составе штурмовой группы отправился на захвата важного опорного пункта, находившегося под контролем Вооруженных сил Украины.

В ходе атаки часть членов группы получила ранения, однако Дмитрий организовал эвакуацию раненых товарищей, взял дополнительные боеприпасы и продолжил выполнение боевой задачи.

Быргазов выбрал момент и внезапно атаковал противника, уничтожив несколько боевиков ВСУ. Произведя зачистку позиции, ефрейтор смог удерживать её в течение суток под артобстрелами и атаками FPV-дронов, обеспечивая тем самым возможность для маневра ВС РФ и переброски войск.

Этот случай стал не только ярким примером самоотверженности и профессионализма в рядах российских вооруженных сил, но и фактором, сыгравшим важную роль в улучшении боевого положения армии России на фронте.