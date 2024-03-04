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Британский полковник раскрыл главную цель украинской армии

Британский полковник Грант назвал задачи ВСУ

1:06
Силовые структуры » Военные новости

Британский полковник Глен Грант, находящийся сейчас в отставке, рассказал, что для украинской армии сейчас самой важной задачей является уничтожение Крымского моста, пишет "РИА Новости".

Британский полковник Грант назвал задачи ВСУ
Фото: "Crimean bridge (Крымский мост)" by MikleRav is licensed under CC BY 2.0.

"Однозначно, первоочередной стратегической целью является Крымский мост. Его разрушение нарушило бы сообщение с Крымом, вынудив Россию полагаться на морские или сухопутные пути, что привело бы к логистическим проблемам", — заявил полковник.

Грант добавил, что опыт Второй мировой войны доказывает, что главной задачей для армии является ликвидация дамб, мостов, электрических станций, а также заводов.

Полковник отметил, что хоть такие действия очень эффективны, но он сомневается, что Вооруженные силы Украины смогут таким образом как-то переломить ситуацию в зоне боевых действий. Прежде всего, это связано с тем, что российская армия намного превосходит ВСУ в ресурсах.

Напоминаем, что недавно была обнародована запись разговора немецких офицеров, планирующих атаковать Крымский мост дальнобойными ракетам.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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