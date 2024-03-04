Британский полковник раскрыл главную цель украинской армии

Британский полковник Глен Грант, находящийся сейчас в отставке, рассказал, что для украинской армии сейчас самой важной задачей является уничтожение Крымского моста, пишет "РИА Новости".
"Однозначно, первоочередной стратегической целью является Крымский мост. Его разрушение нарушило бы сообщение с Крымом, вынудив Россию полагаться на морские или сухопутные пути, что привело бы к логистическим проблемам", — заявил полковник.
Грант добавил, что опыт Второй мировой войны доказывает, что главной задачей для армии является ликвидация дамб, мостов, электрических станций, а также заводов.
Полковник отметил, что хоть такие действия очень эффективны, но он сомневается, что Вооруженные силы Украины смогут таким образом как-то переломить ситуацию в зоне боевых действий. Прежде всего, это связано с тем, что российская армия намного превосходит ВСУ в ресурсах.
Напоминаем, что недавно была обнародована запись разговора немецких офицеров, планирующих атаковать Крымский мост дальнобойными ракетам.
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