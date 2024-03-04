Бельгийский генерал в отставке Марк Тис сообщил, что запасы боевых припасов в Европе стремительно заканчиваются, что может плохо сказаться на ее обороноспособности. По его словам, Европе скоро придется "бросаться камнями".
Генерал отметил, что особенно низки запасы высококачественных боевых припасов. Их сложно восполнить в короткие сроки, так как поставки занимают немало времени.
"Если вы закажете сегодня, то получение заказа на некоторые виды боеприпасов может занять до семи лет. Даже с простейшим малокалиберным боеприпасом 5,56 стандарта НАТО. Если мы подпишем контракт сегодня, то доставка боеприпасов займет двенадцать месяцев", — пояснил он.
Марк Тис подытожил, что хуже всего то, что о такой ситуации знают не только западные страны, но и их противники.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.