Бельгийский генерал заявил, что Европе скоро придется бросаться камнями из-за нехватки боеприпасов

Бельгийский генерал в отставке Марк Тис сообщил, что запасы боевых припасов в Европе стремительно заканчиваются, что может плохо сказаться на ее обороноспособности. По его словам, Европе скоро придется "бросаться камнями".

Фото: flickr.com by U.S. Department of State is licensed under U.S. federal government