В Верховной Раде назвали единственный способ возвращения украинских военных с фронта

Депутат Рады Бобровская: Бойцы ВСУ могут вернуться с фронта лишь ранеными или убитыми

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская в беседе с журналистами The Washington Post сообщила, что бойцы ВСУ могут вернуться с фронта только в случае ранения или гибели.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Она отметила, что Зеленский и его команда до сих пор пытаются убедить общественность, что дела в государстве обстоят хорошо, однако на деле это совсем не так, особенно в армии. Ситуация углубляет путаницу в планировании дальнейших шагов Киева и создаёт неопределенность.

На фоне этого в украинской столице прошла акция протеста возле здания военкомата, участники требовали изменить условия мобилизации. Одна из участниц заявила, что военные ВСУ находятся в зоне боевых действий уже два года и из-за усталости уже не способны держать оружие в руках.