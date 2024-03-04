Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Алла Пугачёва зажгла на теплоходе под весёлую музыку
Зеленская призналась, что муж устал, и пригрозила Западу прекратить дружбу
Уникальны своей красотой и особенностями: редкие виды герани
Россияне стали чаще страховаться от укусов клещей
Два взрывных устройства найдены на железной дороге в Самарской области
Салат из огурцов и нута с фетой и лимоном: с небольшой остринкой
Как изменение питания может помочь преодолеть алкогольную зависимость
Тренер Морено заявил, что разницы между работой в «Сочи» и «Барселоне» нет
Перечислены районы Москвы с квартирами стоимостью до 10 млн рублей
В Верховной Раде назвали единственный способ возвращения украинских военных с фронта

Депутат Рады Бобровская: Бойцы ВСУ могут вернуться с фронта лишь ранеными или убитыми

0:51
Силовые структуры » Военные новости

Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская в беседе с журналистами The Washington Post сообщила, что бойцы ВСУ могут вернуться с фронта только в случае ранения или гибели.

Депутат Рады Бобровская: Бойцы ВСУ могут вернуться с фронта лишь ранеными или убитыми
Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Она отметила, что Зеленский и его команда до сих пор пытаются убедить общественность, что дела в государстве обстоят хорошо, однако на деле это совсем не так, особенно в армии. Ситуация углубляет путаницу в планировании дальнейших шагов Киева и создаёт неопределенность.

На фоне этого в украинской столице прошла акция протеста возле здания военкомата, участники требовали изменить условия мобилизации. Одна из участниц заявила, что военные ВСУ находятся в зоне боевых действий уже два года и из-за усталости уже не способны держать оружие в руках.

 

 

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Уникальный способ сделать фары авто как новые: всего один простой ингредиент

У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.

Как быстро отполировать автомобильные фары без специальных инструментов
Как правильно использовать сосновые шишки в садоводстве
Сосновые шишки - очень хороший материал, который можно использовать на даче
Надоедливые соседские коты перестанут валяться на ваших грядках: в ход пустите эти приёмы - безопасны для животных
Плоды вырастают до 2 кг: гигантский сорт томатов завалит урожаем - у него превосходный вкус и устойчивость к болезням
Вашингтон не заинтересован в сегодняшнем перемирии России и Украины Дмитрий Плотников Что думали о патриотизме в России много лет назад Сергей Лебедев В бундесвере готовятся развалить Крымский мост больше чем 20 "Таурусами" Любовь Степушова
Внесите это "чёрное золото" в сад: плодородность земли вырастет
Поют под окнами, тем самым мешая уснуть: орнитологи обнаружили новую причину постоянных трелей певчих птиц
Древнейший склад оружия: в Израиле обнаружили свидетельства военных навыков наших предков 7200 лет назад
Древнейший склад оружия: в Израиле обнаружили свидетельства военных навыков наших предков 7200 лет назад
Последние материалы
Стало известно, почему таёжная отшельница Агафья Лыкова не будет голосовать на выборах
Фестиваль горных курортов Евразии впервые пройдет на "Роза Хутор"
Ростовчанам предложили выбрать главные достопримечательности региона
Советник МО Украины Бежевец призвал украинцев перестать прятаться дома
Керамические, композитные, люминиры: плюсы и минусы виниров
Туркмения готова помочь Европе с газом. Но есть нюанс
Федерация гребного спорта допустила россиян на Олимпиаду
В Челябинске боец СВО убил бывшую жену
Euraktiv: предложение ЕК по активам России будет представлено через две недели
SHOT: "Ингосстрах" потерял около 7,5 млн рублей из-за схемы с подставными ДТП
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников