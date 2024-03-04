Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская в беседе с журналистами The Washington Post сообщила, что бойцы ВСУ могут вернуться с фронта только в случае ранения или гибели.
Она отметила, что Зеленский и его команда до сих пор пытаются убедить общественность, что дела в государстве обстоят хорошо, однако на деле это совсем не так, особенно в армии. Ситуация углубляет путаницу в планировании дальнейших шагов Киева и создаёт неопределенность.
На фоне этого в украинской столице прошла акция протеста возле здания военкомата, участники требовали изменить условия мобилизации. Одна из участниц заявила, что военные ВСУ находятся в зоне боевых действий уже два года и из-за усталости уже не способны держать оружие в руках.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.