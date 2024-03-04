Англия, Франция и США могут помогать тайно Украине в наведении ракет на цели

NYT: США, Великобритания и Франция могут помогать Украине в наведении ракет на цели в тайне

В газете The New York Times появилась статья, в которой говорится, что якобы в заявлениях канцлера Германии Олафа Шольца нашли указание на возможность, что США, Великобритания и Франция могут тайно помогать Украине в наведении ракет на цели в процессе конфликта с Россией.

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Во-первых, как приводит издание, президент Франции Эмманюэль Макрон "возмутил союзников в Североатлантическом альянсе словами, что Запад может быть вынужден отправить войска на Украину, что предвещает прямую конфронтацию с РФ, которую остальные члены НАТО отвергают".

После этого канцлер Германии "обнажил новые разногласия". Шольц против передачи ракет Taurus Киеву и объясняет отказ, в частности, тем, что, по его оценке, для программирования ракет и наведения на цели необходимым условием является присутствие немецких специалистов на Украине. Также он "намекнул, что Великобритания, Франция и США могут тайно помогать Украине нацеливать аналогичное оружие, а на такой шаг Германия просто не может пойти".

Франция и Англия не дали никаких официальных комментариев по этому поводу, так как они практически никогда не сообщают публике, как применяется их оружие, переданное ВСУ.