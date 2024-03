Англия, Франция и США могут помогать тайно Украине в наведении ракет на цели

В газете The New York Times появилась статья, в которой говорится, что якобы в заявлениях канцлера Германии Олафа Шольца нашли указание на возможность, что США, Великобритания и Франция могут тайно помогать Украине в наведении ракет на цели в процессе конфликта с Россией.

Фото: web.archive.org by JavierDo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license