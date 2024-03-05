Депутат Госдумы назвал предполагаемые места запуска долетевших до Петербурга БПЛА

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Картаполов: дроны могли долететь до Петербурга из Харьковской или Сумской областей

Силовые структуры » Военные новости

Депутат Госдумы Андрей Картаполов рассказал, как украинские беспилотные летательные аппараты могут долетать до Санкт-Петербурга.

Картаполов: дроны могли долететь до Петербурга из Харьковской или Сумской областей
Фото: мультимедиа.минобороны.рф

По его словам, скорее всего, ВС Украины запускают дроны из Сумской или Харьковской областей. Это основные предполагаемые места запуска. Картаполов добавил, что западные союзники Украины отправляют ВСУ дроны с повышенным радиусом действия, поэтому они способны преодолевать немаленькие расстояния.

"Там, по-моему, где-то на берегу Финского залива совсем недавно нашли беспилотник. У него размах крыльев семь метров. У него стоит итальянский двухтактный двигатель. 20 килограммов нагрузки может нести", — рассказал Картаполов.

Депутат отметил, что американцы предоставляют украинской армии разведданные о том, где находятся российские системы противовоздушной обороны. Благодаря этому операторы выстраивают маршрут так, чтобы дроны могли обходить эти участки.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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