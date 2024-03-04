Американские истребители F-35 задействованы на Украине для точного определения расположения российских зенитно-ракетных комплексов

Активное участие американских истребителей F-35 в миссиях над территорией Украины подтверждено словами министра обороны Сингапура Нг Энг Хена, сообщает издание Bulgarian Military.
Глава ведомства отметил, что самолеты задействованы в выявлении местоположения российских средств противовоздушной обороны. Полученная разведывательная информация передается странам НАТО.
"В ходе недавних действий Соединенные Штаты мобилизовали свои F-35 для выявления размещения российских зенитно-ракетных систем на территории Украины", — заявил министр.
Однако официальных данных о использовании F-35 на территории Украины нет.
F-35 — многоцелевой истребитель-бомбардировщик пятого поколения, разработанный американской компанией Lockheed Martin Aeronautics Company.
Этот самолет оснащен широким арсеналом вооружения, включающим в себя 25-мм авиационную пушку General Dynamics GAU-22/A Equalizer в подвесном контейнере с 220 снарядами, управляемые ракеты класса "воздух-воздух", управляемые авиационные бомбы и противотанковые ракеты.
Кроме того, на F-35 применены многие технологические решения, отработанные на F-22.
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